Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности

Москва настаивает на получении прямого ответа на свои инициативы по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Фрагменты разговора разместила в своем Twitter газета The Hill.

По его словам, на границе с Украиной сейчас высокая напряженность, что очень опасно для всего континента. Именно по этой причине Москва настаивает на получении прямого ответа на свои опасения.

Отвечая на вопрос о якобы планах РФ по эскалации вокруг Украины, пресс-секретарь отметил, что США так и не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. Песков добавил, что мы живем в мире фейковых обвинений и фейковых новостей, а также в мире лжи.

Российская сторона пока ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. При этом Москва "готовится к любому развитию событий". Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД, "в мире накапливается конфликтный потенциал". В Москве настаивают, что "страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий".

Напомним, 10 января Россия и США провели встречу по стратегической стабильности в Женеве. За ней последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. А 13 января состоялись консультации на площадке ОБСЕ в Вене. В центре внимания находились предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в декабре прошлого года.