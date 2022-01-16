Почему новый Toyota Highlander нужно брать в топовой комплектации

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения переехал на новую платформу и поднялся на новую ступень в корпоративной иерархии. "РГ" опробовала трехрядный SUV на дорогах Москвы и Подмосковья.

Новая трапециевидная решетка радиатора, частично объединенная с блоком фар, более глубокие выштамповки бортов и бамперы с усиленной аэродинамической проработкой не изменили Toyota Highlander до неузнаваемости, но добавили ему динамичности и, простите за тавтологию, аэродинамичности.

Теперь с первого взгляда видно, что модель заточена на "дальняк", и кстати, небольшое удлинение переднего свеса (10 мм) чуть ограничило геометрическую проходимость, но опять-таки усилило обтекаемость. А еще дизайнеры подкорректировали пропорции, увеличив колесную базу на 60 мм (до 2850 мм), чуть расширили колею и выделили модели 20-дюймовве колеса, которые полагаются машинам старшей комплектации.

Впрочем, даже в базовой 18-дюймовой обувке кроссовер выглядит вполне презентабельно. Есть и еще одна важная особенность - машины для России, поставляемые к нам из США, исключительно семиместные, а ведь на других рынках можно приобрести также версии на восемь мест.

Добротно, но не модно

Фото: Борис Захаров

В салоне стало больше моментов, где есть зацепиться взгляду, да и практичных решений прибавилось. К примеру, на центральной консоли и передней панели расположились вещевые ниши, напоминающие огромные мыльницы - удобно и симпатично.

Отлично выглядит также контрастная окраска панелей (коричневый, серый и бежевый неплохо сочетаются) и преимущественно мягкие отделочные пластики. Электронный ручник разгрузил центральный тоннель, так что хватило места даже для двух больших подстаканников. Передние кресла - символ комфорта и основательности - широкие, с в меру мягким наполнителем, достаточно длинными подушками, подогревом, вентиляцией, памятью положений и электрорегулировками.

Однако правда и то, что симпатичный салон ориентирован на людей, которым больше сорока лет. Судите сами - приборка даром что неплохо читается, может быть только аналоговой, а центральный тачскрин даже в "топе" имеет диагональ лишь 8 дюймов.

Это вдвойне обидно, поскольку у Highlander для других рынков на макушке передней панели красуется 12,3-дюймовый широкоформатный сенсорный дисплей, который, во-первых, смотрится куда пропорциональнее, а, во-вторых, имеет более детализированную графику. Разрешение же 8-дюймового тачскрина по современным меркам слишком мало. Когда смотришь на картинку многоракурсной системы кругового обзора, приходится догадываться, что там рядом с бордюром - опасный столбик или тень от дерева.

Фото: Борис Захаров

Хотите чуть осовременить интерьер, - берите машину в топовой версии (комплектаций, кстати, на нашем рынке всего две - Prestige и Luxe Safety). Тогда вы получите информативный проектор данных на лобовое стекло и много чего еще, например, полный комплект систем безопасности (адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, удержания автомобиля в центре полосы, распознавания дорожных знаков и автоматического торможения с определением пешеходов и велосипедистов) и самое главное - более продвинутый вариант полноприводной системы.

Если в базе Highlander умеет перекидывать на заднюю ось до 50 процентов момента, то в топе функционал усилен системой векторизации тяги. Две индивидуальные муфты в каждом из задних колес перенаправят момент на колесо, имеющее наилучшее сцепление с дорогой, и улучшат таким образом как управляемость, так и проходимость.

Богатое оснащение

Фото: Борис Захаров

Чего у нового Toyota Highlander не отнять, так это просторного и удобного интерьера. Во-первых, здесь очень широкие двери, причем пятая, багажная, открывается и закрывается с помощью электропривода.

Во-вторых, увеличение межосевого расстояния на 60 мм не прошло незаметным - стало ощутимо больше места на двух задних рядах, а диапазон перемещения сидений второго ряда также увеличился (на 30 мм).

В результате стало удобнее пробираться на "галерку", и теперь тот, кто сидит в "арьергарде", может отодвинуть сиденья второго ряда подальше от своих коленей. Удобно ли сидеть на самом заднем ряду? Скажем так, терпимо. Хотя нигде "не жмет", устраиваешься с задранными вверх коленями - а поездку в несколько сотен километров в позе лягушки выдержать, как вы понимаете, сложновато. К тому же третий ряд обделили разъемами USB и вообще какими-либо розетками.

Фото: Борис Захаров

Если же сложить пару задних сидений и сместить кресла второго ряда, почувствуете настоящий простор "полноразмерника" - хоть ногу на ногу закидывай. Да и багажник при пятиместной раскладке будет уже не на базовые 454 л, а на все 658 л. Если же вы сложите все сиденья кроме двух передних, получайте и вовсе трюм на 1909 л - красота! Добавлю, что в багажном отделении предусмотрена удобная мягкая шторка, а в подполье хранится полноразмерная запаска - практичное решение для наших реалий.

Чем еще может порадовать оснащение Highlander? К примеру, предлагаются такие "приятности", как трехзонный климат-контроль с функцией S-Flow (управление потоками воздуха происходит с учетом количества пассажиров), атмосферная подсветка, навигация, приятная акустика, шумопоглощающее остекление и полный пакет "теплых опций" (электрообогрев "лобовухи", заднего стекла, руля, зеркал и сидений двух передних рядов). А как вам такая "фишка"? Фирменный противоугонный идентификатор T-Mark задействует 10 000 микроточек с индивидуальным пин-кодом на кузове и различных узлах. Такие маркеры серьезно снижают вероятность угона кроссовера.

Поплыли!

Фото: Борис Захаров

В движении сразу обращаешь внимание на высокую плавность хода. Фактически этому SUV не суть важно, что у него там по колесами. И с колейностью, и даже крупными ямами и дорожными стыками машина расправляется играючи, даже перед "лежачими полицейскими" притормаживать не обязательно. Еще и улучшенная шумоизоляция делает пребывание в дороге максимально комфортным.

Рулиться "японец" тоже стал поинтереснее. Оно и понятно - после перехода на модульную платформу TNGA, знакомую в частности по седану Camry, информации на руле стало больше, снизился центр тяжести, расширилась колея и самое главное - появилась система Dynamic Torque Vectoring. В результате если предшественник заходил в быстрые повороты с явной неохотой, демонстрируя недостаточную поворачиваемость, то машина нового поколения в топовой комплектации заходит на вираж и реагирует на повороты руля охотнее.

С другой стороны, не стоит строить иллюзий - в драйверский автомобиль Highlander не превратился. Боковые крены при активной рулежке по-прежнему ощутимы, равно как кивки передней части кузова при экстренном торможении. В этом смысле кроссовер остался типичным "американцем", заточенным скорее на комфортное перемещение из точки А в точку Б, чем на езду по горным серпантинам.

Фото: Борис Захаров

О безальтернативной связке 3,5-литрового бензинового атмосферного V6, дефорсированного для нашего рынка до налоговыгодных 249 л.с., а также 8-диапазонного "автомата" можно сказать исключительно хорошее.

Под правой педалью имеем неизменно солидный запас тяги. И хотя Highlander чуть мешкает на старте (это вам не моментальная приемистость машин с турбомотором), ускорение получается убедительным, мощным и плавным - пассажиров не укачает, да и на безответственную езду "шашечками" автомобиль с таким функционалом не провоцирует, что, на наш взгляд, хорошо.

Фото: Борис Захаров

К минусам же можно отнести то обстоятельство, что Highlander со снаряженной массой 2100 килограмм никак не назовешь малоежкой. В городе потребление составит порядка 15 л/100 км. На трассе же даже при спокойной езде немаленький кроссовер будет стремиться израсходовать порядка 10 л топлива на 100 км пути. "Автомат" же можно похвалить за плавную и незаторможенную смену передач, равно как за наличие помимо ручного режима также алгоритма "снег", облегчающего движение в зимний сезон.

Можно ли съезжать на Highlander с асфальта? Можно, если рельеф не слишком пересечен. Клиренс 204 мм - это, конечно, неплохо, но откляченная губа переднего бампера начнет работать как скребок, едва вы съедите на холмистую местность. С другой стороны, внедорожный функционал у машины нового поколения весьма неплох. Ведь помимо серьезно усиленной полноприводной трансмиссии добавились два внедорожных режима ("камни/грунт" и "песок/грязь"), позволяющие машине ювелирнее дозировать степень пробуксовки на сложных поверхностях.

Подытоживая, можно отметить, что Highlander стал лучше во всех отношениях - прибавилось простора и внешней привлекательности, стала интереснее управляемость, кроссовер теперь увереннее чувствует себя вне асфальта.

Все бы ничего, но вот только модернизированный SUV получился дороже соперников. За кроссоверы в комплектациях Prestige и Luxe Safety просят 4 296 000 рублей и 4 888 000 рублей соответственно.

Для сравнения, вилка цен у главных конкурентов Volkswagen Teramont и Mazda CX-9 составляет 3 846 000 - 4 542 000 рублей и 3 310 000 - 4 099 000 рублей соответственно.