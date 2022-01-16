Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Как сообщает МВД Медиа, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ "Разбой". Впрочем, официально пострадавшая не называется. В сообщении говорится, что в дежурную часть Селятинского отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение от женщины 1980 года рождения о том, что на нее было совершено нападение.

Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на машине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла на улицу. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись.