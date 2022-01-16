Новости

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 23:15
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 22:57
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 22:17
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 21:53
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 21:35
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 20:48
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 20:31
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 20:02
Песков: РФ не будет ни с кем обсуждать свои вооружения в Калининградской области 19:30
Песков предупредил о последствиях новых санкций США 19:27
Мясников рассказал, от каких болезней убережет 3-5 чашек кофе в день 17:48
Россия потеснила США на рынке вооружений 17:20
Спасатели вытащили мужчину с собакой из Москвы-реки 17:17
Норвежская биатлонистка Рейселанн победила в гонке преследования 16:53
В Австрии задумались о привитых "Спутником V" 16:42
Назван суперпродукт, который подавляет аппетит и сжигает жир на животе 15:51
Володин: Многие страны жалеют об обращении за помощью к США 15:17
Матвиенко упрекнула Запад в цинизме по оценке миссии ОДКБ в Казахстане 15:12
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные 15:10
СК возбудил дело по факту гибели человека на пожаре в ресторане 14:36
В Новосибирске создали тест-систему, выявляющую штамм "омикрон" 13:15
В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки 11:55
Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии 11:21
В Петербурге мошенники стали за миллион продавать "красивые даты" свадеб 11:18
Трассу из Казахстана в Омскую область перекрыли из-за метели 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 23:15
Рубрика: Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского

Текст: Владимир Баршев

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Как сообщает МВД Медиа, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ "Разбой". Впрочем, официально пострадавшая не называется. В сообщении говорится, что в дежурную часть Селятинского отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение от женщины 1980 года рождения о том, что на нее было совершено нападение.

Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на машине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла на улицу. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Песков оценил переговоры по гарантиям безопасности
Байден назвал терактом захват заложников в Техасе
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников
В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн