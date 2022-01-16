Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы

"Омикрон"-штамм коронавируса можно считать менее опасным, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, уже есть доказательства, что "омикрон" - менее серьезный, чем предшествующие штаммы. Но и недооценивать его опасность нельзя. Во всех случаях коронавирус может давать серьезные осложнения для здоровья.

И несмотря на пониженную летальность "омикрона", Россия, по словам Вуйнович, пока еще находится на пике эпидемии.

Ранее в интервью "Российской газете" Мелита Вуйнович рассказала, что "омикрон"-вариант способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту, и поэтому он может заражать тех, кто уже переболел COVID-19, невакцинированных людей и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. "Однако мы видим, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжелого заболевания и смерти", - подчеркнула Вуйнович.

Она также уточнила, что, согласно полученным Европейским региональным бюро ВОЗ данным о самых первых случаях заражения "омикроном", у 89% заболевших наблюдались обычные симптомы, характерные для COVID-19: кашель, боль в горле и повышенная температура.