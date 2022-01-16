Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице поблагодарил Россию за отправленную в страну гуманитарную помощь.

"Спасибо правительству России, друзьям из Японии, (общественным движениям - прим. "РГ") "Мосты любви", Codepink и The People"s forum и всем, кто солидарен с нами во всем мире", - выразил благодарность кубинский лидер за поставки гуманитарной помощи, которые недавно прибыли в страну.

"Эта помощь имеет огромное значение для Кубы, для нашей борьбы с блокадой", - написал Диас-Канель на своей странице в Twitter.

Напомним, что 12 января в Гавану из России были доставлены 24 тонны гуманитарной помощи, в том числе защитные медицинские костюмы и инъекционные шприцы.