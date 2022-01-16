СК возбудил дело по факту гибели человека на пожаре в ресторане

По факту гибели мужчины в результате пожара на северо-западе Москвы следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает портал Следственного комитета России по Москве.

Хорошевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как сообщает портал, ночью 16 января 2022 года в заведении, расположенном по Шелепихинской набережной, произошел пожар. Два сотрудника ресторана пострадали, один из них погиб. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.