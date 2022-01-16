В Москве ожидаются новые аресты членов хакерской группировки REvil

Алексей Малоземов, Дмитрий Коротаев, Артем Заец, Даниил Пузыревский, Михаил Головачук, Руслан Хансвяров, Роман Муромский и Андрей Бессонов. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 187 УК РФ - в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.

В пятницу Центр общественных связей ФСБ России сообщил о спецоперации, в результате которой были задержаны 14 членов преступной группировки хакеров, известной как REvil. Задержания и обыски, которые проводили сотрудники ФСБ совместно со следователями следственного департамента МВД, прошли 13 января и 14 января по 25 адресам в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. Во время обысков у хакеров были изъяты огромные суммы в наличных и криптовалюте в размере 426 млн рублей, 600 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. А также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете. Как уточнили в российской спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия начались после того, как американские спецслужбы передали в Россию информацию о лидере хакеров. По данным американского ФБР, он причастен к посягательствам на информационные ресурсы высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование. В США за подобные преступления киберпреступникам может светить несколько пожизненных сроков.

Что касается ч. 2 ст. 187 УК РФ, которую сейчас вменили арестованным хакерам, то она устанавливает ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и других платежных документов. Максимальная ответственность по ней - до 5 лет обязательных работ или 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. По данным "РГ", членам REvil могут быть также предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации - то есть взломе, а также в вымогательстве и легализации преступных доходов.

Однако для этого потребуются заявления потерпевших. Но, как известно, все потерпевшие от действий REvil - это иностранные граждане и иностранные - в основном американские - компании. И неясно, захотят ли они общаться с российскими следователями и давать какие-либо пояснения и показания.

Задержания хакеров и обыски проходили сразу по 25 адресам в пяти регионах России. Фото: РИА Новости

США могли бы потребовать выдать хакеров им и судить уже по американским законам. Но это невозможно. Россия не выдает своих граждан - все они будут осуждены на Родине.

Хакеры из REvil получили известность благодаря своим атакам на крупнейшие компьютерные компании, в том числе Apple. Известно, что в марте прошлого года они требовали с известного тайваньского производителя Acer выкуп в 50 млн долларов за неопубликование украденной при помощи вируса REvil информации.

Задержанные в России хакеры из REvil получили известность благодаря своим атакам на крупнейшие компьютерные компании, в том числе Apple и Acer

Как сообщила представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов после задержания 14 хакеров в России, один из них был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. При этом она назвала операцию ФСБ и МВД в России по аресту хакеров из REvil "очень важными шагами".

В прошлом году Владимир Путин и Джо Байден в Женеве создали экспертную группу Кремля и Белого дома по борьбе с вирусами-вымогателями. По словам чиновницы, в рамках этого канала проходят регулярные встречи и обмен информацией о кибератаках.