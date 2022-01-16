Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6,5 км

В воскресенье днем вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6500 метров. Выброс зафиксировали камчатские группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиал геофизической службы РАН, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

Пепловый шлейф распространился на юго-запад на 20 километров. Как отмечают спасатели, на его пути отсутствуют населенные пункты.

10 января на Шивелуче был зарегистрирован парогазовый выброс на высоту четыре километра.

Справка "РГ"

Шивелуч - один из самых крупных действующих вулканов Камчатского полуострова. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Исполин включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего 2500 метров.