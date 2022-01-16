Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6,5 км

Новости

Глава "Нафтогаза" упрекнул ФРГ в желании заработать на "Северном потоке-2" 07:40
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 07:33
Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля 07:18
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге 07:12
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 06:20
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности 06:05
В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей 05:47
Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства 05:08
Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19 04:48
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека 04:23
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной 03:47
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы 03:28
Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана 03:08
Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок 02:51
Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса 02:16
Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса 00:54
В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков 00:31
Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ 00:26
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы 00:12
Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники 15.01.2022
В провинции Идлиб террористы убили сирийского военного 15.01.2022
В США намерены изменить способ посадки самолетов 15.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 07:19
Рубрика: Происшествия

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6,5 км

Текст: Анна Бондаренко

В воскресенье днем вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6500 метров. Выброс зафиксировали камчатские группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиал геофизической службы РАН, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 5,5 км

Пепловый шлейф распространился на юго-запад на 20 километров. Как отмечают спасатели, на его пути отсутствуют населенные пункты.

10 января на Шивелуче был зарегистрирован парогазовый выброс на высоту четыре километра.

Справка "РГ"

Шивелуч - один из самых крупных действующих вулканов Камчатского полуострова. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Исполин включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего 2500 метров.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн