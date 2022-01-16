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16.01.2022 13:03
Рубрика: Общество

Под Омском полицейские спасли запутавшегося в проводах лося

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Крутинском районе Омской области полицейские и автолюбители спасли лося, угодившего в ловушку из проводов.

Фото: Краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры"
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Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 389 километре федеральной автодороги "Тюмень-Омск" лось безуспешно пытается выбраться из кювета. Водители предположили, что животное сбила машина.

- На место незамедлительно прибыл сотрудник Госавтоинспекции совместно с охотинспектором, - сообщает УМВД России по Омской области. - Оказалось, что лось запутался рогами в низко висящих проводах.

Животное обессилело, а из-за сильной метели спецтехника могла задержаться в дороге. Поэтому полицейские приняли решение спасать лося самостоятельно и обратились за помощью к автолюбителям. Водители отозвались на просьбу и предоставили тросы, крюки и другое оборудование.

Операция по спасению дикого животного длилась около двух часов. После того как провода были распутаны, лось смог двигаться самостоятельно и убежал в лес.

Фото: УМВД России по Омской области
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