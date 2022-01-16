Под Омском полицейские спасли запутавшегося в проводах лося

В Крутинском районе Омской области полицейские и автолюбители спасли лося, угодившего в ловушку из проводов.

Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 389 километре федеральной автодороги "Тюмень-Омск" лось безуспешно пытается выбраться из кювета. Водители предположили, что животное сбила машина.

- На место незамедлительно прибыл сотрудник Госавтоинспекции совместно с охотинспектором, - сообщает УМВД России по Омской области. - Оказалось, что лось запутался рогами в низко висящих проводах.

Животное обессилело, а из-за сильной метели спецтехника могла задержаться в дороге. Поэтому полицейские приняли решение спасать лося самостоятельно и обратились за помощью к автолюбителям. Водители отозвались на просьбу и предоставили тросы, крюки и другое оборудование.

Операция по спасению дикого животного длилась около двух часов. После того как провода были распутаны, лось смог двигаться самостоятельно и убежал в лес.