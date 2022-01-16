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16.01.2022 11:05
Рубрика: Общество

Трассу из Казахстана в Омскую область перекрыли из-за метели

Текст: Наталья Граф (Омск)

МЧС сообщает о перекрытии участка автодороги сообщением "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" из-за ухудшения погодных условий.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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Трасса закрыта для всех видов автотранспортных средств на территории Республики Казахстан от города Павлодар до границы Российской Федерации. Водителям рекомендуют водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

В Омской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В регионе ожидаются осадки и усиление ветра.

- 17 января 2022 года местами по Омской области ожидаются неблагоприятные явления: снег, метель, сильный ветер порывами 17-22 м/с, на дорогах местами снежные заносы, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

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