В Петербурге задержали водителя, сбившего участников массовой драки

В Петербурге сотрудники полиции задержали 20-летнего безработного гражданина одного из сопредельных государств, которого подозревают в наезде на участников массовой драки на набережной Фонтанки.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водителя задержали в квартире дома №55 по улице Гороховой. Выяснилось, что молодой человек в России проживает нелегально, за это на него составлен протокол. Также полицейские не исключают возбуждения в отношении водителя уголовного дела.

Еще два участника драки попали в больницу. Один из них уже выписан на амбулаторное лечение, второму требуется серьезная медицинская помощь.

Напомним, драка произошло в ночь на 16 января у дома №94 по набережной реки Фонтанки. Две группы молодых людей кулаками выясняли отношения. В какой-то момент на группу дерущихся наехал автомобиль Hyundai Solaris. На кадрах, которые впоследствии появились в соцсетях видно, что легковушка сбила двух человек, причем, один из них пробил головой заднее стекло автомобиля. Затем машина уехала, а участники драки, пошатываясь, разошлись в разные стороны.