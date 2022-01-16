В Астрахани вход в ТРЦ по QR-кодам продлили на бессрочный период

Новости

Трассу из Казахстана в Омскую область перекрыли из-за метели 11:05
В Сочи шторм смыл часть пляжей и вызвал аварии на энергосетях 10:58
В Псковской области в ДТП погибли пять человек 10:52
Прокуратура начала проверку ресторана, где в результате пожара погиб повар 10:37
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Подмосковье 10:06
Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали 09:07
Трамп заявил, что ложь чиновников США о России мешала его работе 08:20
Глава "Нафтогаза" упрекнул ФРГ в желании заработать на "Северном потоке-2" 07:40
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 07:33
Экономист Ходжа объяснил, как спрогнозировать курс рубля 07:18
Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге 07:12
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 06:20
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности 06:05
В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей 05:47
Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства 05:08
Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19 04:48
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека 04:23
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной 03:47
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы 03:28
Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана 03:08
Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок 02:51
Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса 02:16
Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 11:00
Рубрика: Общество

В Астрахани вход в ТРЦ по QR-кодам продлили на бессрочный период

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Губернатор Астраханской области подписал изменения к постановлению правительства региона, согласно которым с 17 января при посещении торговых центров продлевается обязательство предъявления QR-кода о вакцинации и удостоверения личности.

Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса

Как писала "РГ", режим входа в торговые центры по QR-кодам был объявлен с 13 ноября 2021 года, первоначально он действовал до 12 декабря, затем был продлен до 16 января 2022 года. Новым постановлением это обязательство вводится на неопределенный срок.

Кроме того, поправки к постановлению правительства расширили категорию торговых центров - теперь к ним относятся не только павильоны, имеющие официальный статус ТЦ, но также здания, где располагаются 5 и более магазинов, продающих непродовольственные товары.

Зайти в ТРЦ без QR-кода можно лишь при посещении расположенных в них продуктовых магазинов, аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Но только, если к этим торговым точкам есть изолированный проход.

За сутки в регионе зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, на прошлой неделе выявлено два заболевания штаммом "омикрон".

В связи с ростом заболеваемости открыт круглосуточный амбулаторный ковидный центр на базе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. Кроме того, готовится к открытию дополнительный ковидный госпиталь на базе Наримановской районной больницы.

Как сообщили "РГ" в минздраве области, в помощь врачам поликлиник и "Скорой помощи" в медучреждения направлены студенты старших курсов медколледжа и медакадемии.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань ЮФО Астраханская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства
Российские фигуристы выиграли все золото предолимпийского ЧЕ
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии
Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады