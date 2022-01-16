В Астрахани вход в ТРЦ по QR-кодам продлили на бессрочный период

Губернатор Астраханской области подписал изменения к постановлению правительства региона, согласно которым с 17 января при посещении торговых центров продлевается обязательство предъявления QR-кода о вакцинации и удостоверения личности.

Как писала "РГ", режим входа в торговые центры по QR-кодам был объявлен с 13 ноября 2021 года, первоначально он действовал до 12 декабря, затем был продлен до 16 января 2022 года. Новым постановлением это обязательство вводится на неопределенный срок.

Кроме того, поправки к постановлению правительства расширили категорию торговых центров - теперь к ним относятся не только павильоны, имеющие официальный статус ТЦ, но также здания, где располагаются 5 и более магазинов, продающих непродовольственные товары.

Зайти в ТРЦ без QR-кода можно лишь при посещении расположенных в них продуктовых магазинов, аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Но только, если к этим торговым точкам есть изолированный проход.

За сутки в регионе зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, на прошлой неделе выявлено два заболевания штаммом "омикрон".

В связи с ростом заболеваемости открыт круглосуточный амбулаторный ковидный центр на базе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. Кроме того, готовится к открытию дополнительный ковидный госпиталь на базе Наримановской районной больницы.

Как сообщили "РГ" в минздраве области, в помощь врачам поликлиник и "Скорой помощи" в медучреждения направлены студенты старших курсов медколледжа и медакадемии.