В Астрахани до 16 января продлили систему QR-кодов для посещения ТЦ

В Астраханской области рабочая группа по предупреждению распространения коронавируса приняла решение о продлении режима ограничений входа в торговые центры до 16 января: до этого времени сохраняется правило посещения ТРЦ только при предъявлении QR-кода о вакцинации.

Как писала "РГ", режим входа в торговые центры по QR-кодам был объявлен с 13 ноября, первоначально он действовал до 12 декабря.

Посетить ТРЦ без QR-кода можно лишь при наличии справки-медотвода от врача с печатью поликлиники и отрицательного ПЦР. При этом теперь срок его действия сокращен с 72 до 48 часов.

Тем временем решением рабочей группы заполняемость зрительных залов в учреждениях культуры увеличили с 50 до 80 процентов, в спортцентрах - до 70 процентов.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В связи с этим, как писала "РГ", с 10 по 16 декабря в школах региона объявлены досрочные каникулы. На это время также закрываются детские кружки и секции.

К 12 декабря в регионе выявлено 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 % заболевших - женщины. Всего с начала пандемии зарегистрировано 77 тыс. 161 случаев COVID-19. Скончалось 2 тыс. 256 человек.

Вакцинация составила 56,6% взрослого населения.