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16.01.2022 18:07
Рубрика: Экономика

В Германии возможное отключение России от SWIFT сравнили с атомной бомбой

Текст: Юрий Когалов
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет иметь эффект атомной бомбы для финансового рынка. Такое мнение выразил будущий председатель германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP
Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP

По его словам, которые приводит агентство ДПА, ограничение доступа к системе может породить сомнение в ней, "подорвать основу этой международной платежной системы". "Это может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", - заявил Мерц. Как обратил внимание политик, экономический спад затронул бы не только Россию, значительный ущерб был бы нанесен и Германии как крупной экспортной державе, последствия сказались бы на всем рынке мировой торговли.

МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

Стоит отметить, что идеи отключения России от SWIFT озвучиваются уже давно. Однако пока дальше слов дело не зашло. Но ранее на этой неделе в США был представлен законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Среди прочего в нем говорится об ограничении российского доступа к международной межбанковской системе.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что отключение от SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Как заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, в то же время это создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.

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