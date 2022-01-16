В Германии возможное отключение России от SWIFT сравнили с атомной бомбой

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет иметь эффект атомной бомбы для финансового рынка. Такое мнение выразил будущий председатель германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

По его словам, которые приводит агентство ДПА, ограничение доступа к системе может породить сомнение в ней, "подорвать основу этой международной платежной системы". "Это может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", - заявил Мерц. Как обратил внимание политик, экономический спад затронул бы не только Россию, значительный ущерб был бы нанесен и Германии как крупной экспортной державе, последствия сказались бы на всем рынке мировой торговли.

Стоит отметить, что идеи отключения России от SWIFT озвучиваются уже давно. Однако пока дальше слов дело не зашло. Но ранее на этой неделе в США был представлен законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Среди прочего в нем говорится об ограничении российского доступа к международной межбанковской системе.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что отключение от SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Как заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, в то же время это создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.