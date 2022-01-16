В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей

Около 210 тысяч японцев получили от местных властей предписания об эвакуации из-за угрозы цунами, возникшей в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

Данное указание распространяется на жителей ряда районов префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тибы, Коти, Миядзаки и Кагосимы, отмечает ТАСС, ссылаясь на Kyodo. Отменены также внутренние авиарейсы, которые могут оказаться в зоне возможного удара стихии.

Сообщается также, что в портах префектуры Коти из-за резкого повышения уровня воды были опрокинуты или снесены в океан около 10 судов. Людей на них не было. По данным специалистов, на побережье в различных районах Японии уже зафиксированы волны высотой до 1,2 метра.

Ранее сообщалось, что власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах страны из-за угрозы цунами после извержения вулкана в государстве Тонга. В ряде прибрежных районов объявлен красный уровень тревоги. Власти Чили отмечают, что это превентивная мера, ожидается "небольшое цунами".