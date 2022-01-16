Новости

Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 06:20
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности 06:05
В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей 05:47
Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства 05:08
Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19 04:48
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека 04:23
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной 03:47
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы 03:28
Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана 03:08
Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок 02:51
Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса 02:16
Антонов: Украина не была в повестке переговоров РФ и США в Женеве 01:50
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию 01:23
Больше 1,5 тысячи свалок уберут к 2023 году 01:16
Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса 00:54
В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков 00:31
Камила Валиева рассказала, как ей далась победа на ЧЕ 00:26
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы 00:12
Прихожан синагоги в Техасе взяли в заложники 15.01.2022
В провинции Идлиб террористы убили сирийского военного 15.01.2022
В США намерены изменить способ посадки самолетов 15.01.2022
Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней 15.01.2022
В Норвегии признали суперфудом "ненавистную горбушу" из России 15.01.2022
Павел Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту 15.01.2022
Подготовленные литовскими инструкторами снайперы прибыли в Донбасс 15.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 05:47
Рубрика: В мире

В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч жителей

Около 210 тысяч японцев получили от местных властей предписания об эвакуации из-за угрозы цунами, возникшей в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency/Getty Images
Япония добилась ограничений на выход военнослужащих США за пределы баз

Данное указание распространяется на жителей ряда районов префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тибы, Коти, Миядзаки и Кагосимы, отмечает ТАСС, ссылаясь на Kyodo. Отменены также внутренние авиарейсы, которые могут оказаться в зоне возможного удара стихии.

Сообщается также, что в портах префектуры Коти из-за резкого повышения уровня воды были опрокинуты или снесены в океан около 10 судов. Людей на них не было. По данным специалистов, на побережье в различных районах Японии уже зафиксированы волны высотой до 1,2 метра.

Ранее сообщалось, что власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах страны из-за угрозы цунами после извержения вулкана в государстве Тонга. В ряде прибрежных районов объявлен красный уровень тревоги. Власти Чили отмечают, что это превентивная мера, ожидается "небольшое цунами".

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Песков: Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские ведомства
Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Представитель ВОЗ в России: "Омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы
В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках