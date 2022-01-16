Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана

Власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах страны из-за угрозы цунами после извержения вулкана в государстве Тонга. Об этом сообщает Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Объявляется красный уровень тревоги для прибрежных районов регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами", - цитирует РИА Новости ведомство. Ранее об угрозе цунами были предупреждены и другие регионы у берегов Тихого океана.

По данным управления, объявленный режим предосторожности - это превентивная мера, ожидается "небольшое цунами". Однако граждан просят покинуть пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга началось накануне. Власти предупредили об угрозе цунами. Ранее цунами обрушилось на прибрежные районы Японии.