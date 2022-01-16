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В Москве госпитализирована 37-летняя вдова создателя "Ералаша"

Новости
    16.01.2022, 16:33
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Молодая вдова создателя и художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская была экстренно госпитализирована в Москве.

Как передает MK.RU, третью жену режиссера, 37-летнюю актрису и певицу, доставили в больницу после открытия на Троекуровском кладбище столицы мемориала Грачевскому.

Согласно предположению издания, вдова "видимо, очень близко приняла к сердцу траурные мероприятия на годовщину смерти мужа". Настолько, что сегодня стало известно про ее экстренную госпитализацию - в ночь на воскресенье в сториз Instagram артистки появилось мини-видео, где можно рассмотреть капельницу и больничную кровать. О диагнозе певицы информации нет.

Газетой отмечено, что Екатерина присутствовала на мероприятии на кладбище в пятницу, где тепло пообщалась и обнялась, в слезах, со второй женой режиссера - Анной Грачевской (Панасенко).

71-летний Борис Грачевский умер ровного год назад - 14 января - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, от которого какое-то время пытался лечиться амбулаторно.

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