В Москве госпитализирована 37-летняя вдова создателя "Ералаша"

Молодая вдова создателя и художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская была экстренно госпитализирована в Москве.

Как передает MK.RU, третью жену режиссера, 37-летнюю актрису и певицу, доставили в больницу после открытия на Троекуровском кладбище столицы мемориала Грачевскому.

Согласно предположению издания, вдова "видимо, очень близко приняла к сердцу траурные мероприятия на годовщину смерти мужа". Настолько, что сегодня стало известно про ее экстренную госпитализацию - в ночь на воскресенье в сториз Instagram артистки появилось мини-видео, где можно рассмотреть капельницу и больничную кровать. О диагнозе певицы информации нет.

Газетой отмечено, что Екатерина присутствовала на мероприятии на кладбище в пятницу, где тепло пообщалась и обнялась, в слезах, со второй женой режиссера - Анной Грачевской (Панасенко).

71-летний Борис Грачевский умер ровного год назад - 14 января - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, от которого какое-то время пытался лечиться амбулаторно.