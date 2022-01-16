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В Нидерландах умер режиссер советских музыкальных комедий Рамиз Алиев

Новости
    16.01.2022, 12:30
Текст:   Олег Усков

Советский, азербайджанский режиссер Рамиз Алиев, принимавший участие в создании многих лент, входящих в золотой фонд азербайджанской кинематографии, скончался на 85-м году жизни.

Как уточняет "Sputnik Азербайджан", Алиев умер в результате продолжительной болезни в госпитале нидерландского города Дордрехт.

Рамиз Алиев родился 15 марта 1938 года в поселке Хиндарх Агджабединского района. Деятельность на кинопоприще начал в 1956-м году. Алиев работал ассистентом режиссера, вторым режиссером, далее - режиссером. На счету - порядка сорока картин: музыкальные комедии "Украли жениха" и "Свекровь", "Кура неукротимая", "Допрос", "Под знойным солнцем", "Не та, так эта", "Номер в отеле", "Если умру, прости", "Лев ушел из дома", "Несокрушимый батальон".

Несколько лет назад режиссер переехал в Нидерланды, где жил вместе с семьей.

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