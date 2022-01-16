В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки

В РФ число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 686. Днем ранее этот показатель составил 743. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Количество умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года. Кроме того впервые с этого дня в стране зарегистрировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки.

В частности, 16 января в Москве зарегистрировали 70 смертей, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 41.

Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 6480.