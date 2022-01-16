Захватчика синагоги в Техасе ликвидировали

Злоумышленник, захвативший заложников в синагоге в городе Колливил, штат Техас, был ликвидирован.

Как заявил СМИ глава местной полиции Майкл Миллер, "команда по спасению заложников проникла в синагогу, три человека были освобождены, подозреваемый в захвате людей мертв".

Ранее злоумышленник отпустил одного заложника. Всего изначально он удерживал четырех человек, включая раввина.

Личность злоумышленника установлена, но полиция пока не планирует раскрывать эту информацию.

Ранее СМИ стало известно, что заложников захватил некий Мохаммад Сиддики, который требовал освобождения своей сестры Аафии Сиддики, отбывающей 86-летний срок заключения за терроризм и убийство американского военного.

По другим сведениям, Мохаммад Сиддики не является братом Аафии.

Что интересно, сама Аафия Сиддики осудила захват заложников и потребовала их освобождения.