6 китайских кроссоверов, за которыми в России выстроятся очереди

Россияне все чаще покупают китайские автомобили. Причин много: это и вопрос платежеспособности, и дефицит машин в салонах других марок, и неуемная алчность иных дилеров. Но надо признать, что и качество "китайцев" (не говоря уже о дизайне и функциональном оснащении) с каждым годом становится выше. А потому выбрав однажды автомобиль из Поднебесной, многие больше не ищут добра от добра и следят за новинками только в этом сегменте авторынка.

В 2022 году китайские автокомпании сообща планируют привезти в РФ без малого два десятка новых машин. Среди них ожидаются пикапы и лифтбек, но основную массу составят кроссоверы. И некоторые из них, кажется, должны вызвать большой интерес у россиян. "РГ" выбрала из списка новинок потенциальные бестселлеры.

Changan Uni-K

Changan Uni-K. Фото: Changan

Компания Changan со сменой модельной линейки получит исторический шанс заявить о себе в России в полный голос. Хотя в Китае эта компания входит в большую тройку наряду с Geely и Great Wall, в РФ ее до сих пор знают далеко не все, а уж о доверии речь и вовсе не идет. Но Uni-K - один из автомобилей нового семейства - готов продемонстрировать, насколько далеко зашли возможности марки.

Над созданием машины работала международная команда во главе с бывшим главным дизайнером по экстерьеру Volkswagen и ассистентом шеф-дизайнера в General Motors Бертраном Бахом. В итоге с яркого концепта на серийный автомобиль перекочевали безрамочная решетка радиатора и модные выдвижные ручки. А в салоне остались два больших монитора, один из которых, отвечающий за щиток приборов, установлен на торпедо почти под лобовым стеклом. Из других "фишек" назовем полностью светодиодную оптику, отделанный кожей Nappa салон, премиальную акустику от Sony и "панораму" площадью 1,31 метра. Размеры машины - 4856 х 1948 х 1700 мм при колесной базе в 2890 мм.

Интересным будет и оснащение кроссовера. Он получит у нас 2-литровый мотор мощностью 226 л.с. А пару приемистому наддувному двигателю составит не "робот", а классический "автомат" с преднастроенными режимами работы: Standard, Sport и Eco. Три режима (4WD, Auto и 2WD) будет и у системы полного привода. И, как вишенка на этом китайском "торте", "технология интеллектуального управления" - продвинутый адаптивный круиз-контроль.

Changan Uni-K. Фото: Changan

Changan Uni-K. Фото: Changan

В общем, те, кто прежде не рассматривал Changan к покупке или, напротив, рассматривал и разочаровался, будут приятно удивлены. Правда, многое зависит от цены - она пока неизвестна, но в топовой комплектации, говорят, может подобраться к отметке в 3,5 млн рублей. Дата старта продаж несколько раз переносилась, и на данный момент автомобиль ожидается в первом квартале 2022 года.

Geely KX11

Geely KX11. Фото: Geely

Модель KX11 от Geely (название к старту продаж во втором полугодии должно поменяться) станет конкурентом Uni-K в сегменте больших кроссоверов. Он совсем немного уступает в габаритах - 4770 x 1895 x 1689 мм, колесная база - 2845 мм. При этом под капотом ожидается 238-сильный турбомотор объемом 2 литра. Причем связку ему также может составить 8-ступенчатый "автомат", но скорее всего в Geely выберут "робот" с двумя сцеплениями 7DCT. Полный привод прилагается.

Преимущество KX11 над Uni-K в том, что россияне хорошо знают саму марку. Да и "повадки" новинки не станут для них откровением. Дело в том, что кроссовер Geely построен на той же архитектуре CMA, что и кросс-купе Tugella. Раскупают его из-за цены не слишком активно, но отзывы машина собирает отличные - в том числе по динамике и управляемости. Многим в "Тугелле" не хватает свободного пространства в салоне - и KX11 его спокойно предоставит. Осталось узнать цену - очевидно, в этом компоненте модель в классическом кузове не уступит купе. А значит, потенциальные покупатели уже могут начинать копить по меньшей мере 3 млн рублей.

Geely KX11. Фото: Geely

Geely KX11. Фото: Geely

Впрочем, пока нет информации и о том, каким конкретно будет оснащение машины для России. В Китае флагман Geely получил адаптивный круиз-контроль, 12 электрорегулировок водительского сиденья с функциями вентиляции и подогрева, подсветку с 72 режимами. И это - в базе!

А в топе есть проекция на лобовое стекло, аудиосистема Bose, трехзонный климат-контроль и автопилот, способный по команде со смартфона подъезжать к водителю на парковке. Ну и важная "фишка" китайских KX11 - передняя панель снабжена цельным сенсорным экраном шириной 100 сантиметров. Главный вопрос - какие опции в итоге станут жертвами ценообразования и дефицита комплектующих. Говорят, в Китае уже пришлось упростить функционал диодной оптики, которая прежде могла устраивать своим владельцам настоящую "цветомузыку".

Exeed LX

Exeed LX. Фото: Exeed

Третий, наиболее компактный и доступный кроссовер премиального суббренда Chery, должны привезти в Россию в ближайшие месяцы. Автомобиль по своему дизайну живо напоминает более крупный новый TXL, который хорошо приняла публика, а по размерам и оснащению - самый популярный китайский кроссовер прошлого года Chery Tiggo 7 Pro. Такие аналогии прочат модели неплохое будущее.

LX только что получил ОТТС в России, поэтому его характеристики хорошо известны. Размеры - 4533 x 1848 x 1690 мм, колесная база - 2650 мм. Мотор - хорошо известный по семейству Tiggo полуторалитровый наддувный агрегат мощностью 147 л.с.

Пару ему традиционно составляет вариатор. Обе подвески независимые, а вот привод только передний.

Exeed LX. Фото: Exeed

Exeed LX. Фото: Exeed

Впрочем, LX - явно не для внедорожных упражнений. Он будет привлекать симпатичным дизайном, светодиодной оптикой и богато оснащенным салоном в стиле "старшего" TXL. Собственно, на новинку и будут смотреть, в первую очередь, те, кому TXL показался великоват или дороговат. Не случайно же в представительстве марки не стали сертифицировать у нас машины со 186-сильным мотором 1.6 - тем же, что стоит на TXL. Это, к слову, сулит кроссоверу компромиссную цену.

Chery Omoda 5

Chery Omoda 5. Фото: Chery

Кроссовер Chery Omoda 5 вызвал шквал эмоций в ходе презентации на недавнем автосалоне в Гуанчжоу. У него безрамочная решетка радиатора, двухэтажная оптика спереди и сплошной фонарь сзади, резкие линии кузова, покатая крыша, 18-дюймовые спортивные колеса, пластиковая защита и яркие декоративные акценты. Правда, кто-то сходу впечатлился очень интересным, ярким автомобилем для молодежной аудитории. А кто-то заметил явные пересечения с Changan Uni-T - "младшим" кроссовером линейки Uni, который эта компания везти в России не спешит, и напрасно. Учитывая, что новинка от Chery выйдет на наш рынок максимум в октябре и наверняка сможет сохранить приемлемую цену, шансы относительно дорогого Uni-T на успех существенно падают.

Chery Omoda 5. Фото: Bitauto

Chery Omoda 5. Фото: Chery

В салоне Omoda 5 ожидаются сдвоенный экран мониторов на 12,3 дюйма каждый, широкий тоннель с полочкой и подлокотником на том же уровне, скошенное снизу рулевое колесо и отсутствие традиционных кнопок.

Длина, ширина и высота Omoda 5 составляют 4400, 1830 и 1585 мм соответственно, а колесная база - 2630 мм. При этом столь скромному по размерам кроссоверу прочат уже упомянутый мотор на 186 л.с. в паре с "роботом" 7DCT. Впрочем, в Chery умеют удивлять оснащением машин для России, поэтому делать прогнозы в этом смысле рано. Привод у машины будет исключительно передний, зато сзади машина получила многорычажную подвеску.

Chery Tiggo 4 Pro

Chery Tiggo 4 Pro. Фото: Bitauto

Вообще этот кроссовер выбивается из общего ряда, который мы уже представили. Tiggo 4, пусть и с приставкой Pro, - нельзя отнести к прорывным моделям. Зато заголовку она соответствует даже больше остальных. Недаром стандартная "четверка" в прошлом году стала одним из главных открытий сезона в сегменте SUV. За компактный и относительно недорогой кроссовер проголосовало рублем более 14 тысяч человек. Весьма приличная цифра для рынка - а уж для "китайца" почти рекордная (чуть лучше продавался только Tiggo 7 Pro). Так вот и рестайлинговый Tiggo 4 вполне может собрать огромную аудиторию, особенно если компания выставит интересные финансовые условия.

Внешне 4 Pro можно будет отличить по шестиугольной ячеистой решетке радиатора, выполненной в свежем корпоративном стиле, обрамленным хромом противотуманкам, другим бамперам и надписи "Chery" вместо шильдика сзади. В салоне и вовсе все по-другому - лаконично, технологично. Примерно, как в Tiggo 7 Pro. Cкорректированы и общие размеры: вместо прежних 4318 x 1831 x 1662 мм теперь это 4358 x 1830 x 1670 мм.

Chery Tiggo 4 Pro. Фото: Bitauto

Chery Tiggo 4 Pro. Фото: Bitauto

Что касается оснащения, то у модели в Китае предложены два полуторалитровых мотора на выбор. Атмосферный выдает 116 л.с., турбированный - 156 л.с. Первый работает с "механикой" и вариатором, второй - только с CVT. У нас эти агрегаты дефорсированы до 113 и 147 л.с. Машину обещают привезти в мае-июле.

Haval Dargo

Haval Dargo. Фото: Пресс-служба Haval

Строго говоря, то, что Dargo скоро доберется до российского рынка, - лишь предположение. В компании почему-то предпочитают не анонсировать новинки. Но куда он, как говорится, денется. Во-первых, Great Wall уже объявил, что эта модель начинает свой славный путь по всему миру. А во-вторых, местное представительство Haval давно занимается сертификацией автомобиля. И, очевидно, делает это не проформы ради.

Кстати, из ставших достоянием общественности сертификационных документов выяснилось, что автомобиль для РФ получит 2-литровый мотор. Его мощность в Китае составляет 211 л.с. А сочетается этот агрегат с 7-диапазонным "роботом" и полным приводом. В связи с чем Dargo и называют внедорожником, а не кроссовером. Этому статусу соответствуют и брутальная внешность, обилие пластика (в экспортной версии он заменил почти весь хром) и явное подражание классическим "вездеходам" типа Jeep Wrangler или Ford Bronco. Да и на Lada Niva Travel тоже очень похоже.

Добавим, что по своим габаритам Haval Dargo почти совпадает с кроссовером F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колесной базы - 2738 мм. При этом внедорожник дороже кроссовера. Его версии с 2-литровым двигателем начинают продавать за такую же цену, которую просят за предтоповый F7.

Haval Dargo. Фото: Haval