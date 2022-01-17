"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан

"Аэрофлот" с 22 января полностью возобновляет полетную программу в Казахстан, сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 20 января перевозчик начнет выполнять рейсы в Актау, а с 22 января - в Шымкент.

В "Аэрофлоте" отметили, что пассажиры, которые оформили возврат на ранее отмененные рейсы, имеют право первоочередного бронирования на возобновляемые направления. Для этого необходимо позвонить в контакт-центр компании.

Ранее в связи с обострением ситуации в Казахстане перевозчик закрывал продажу билетов на две недели.