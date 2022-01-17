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17.01.2022 09:31
Рубрика: Легковые авто

Американка купила новую Tesla Model 3 без тормозной колодки

Текст: Майя Бирюкова

Американка Эйприл Гилмор приобрела новенькую Tesla Model 3 в конце декабря прошлого года. На следующий день после покупки женщина обнаружила, что заводской электромобиль прибыл к ней без тормозной колодки.

Фото: iStock
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Свою историю покупательница рассказала в Twitter. Когда женщина села за руль своей Tesla, то заднее колесо сразу же начало издавать жутковатый скрежет. Она сразу же обратилась в сервисный центр, но там ей сообщили, что принять автомобиль смогут спустя какое-то время.

Сотрудники сервиса также попросили женщину снять видео, чтобы попытаться заранее определить, в чем проблема. Когда она прислала им запись, то в ответ услышала, что издаваемый колесом шум вполне "нормальный". Однако такой ответ покупательницу не устроил, она обратилась в стороннюю мастерскую.

Местные специалисты сняли колесо, чтобы выяснить, в чем причина скрежета. Каково же было удивление мастеров и хозяйки Tesla, когда они поняли, что тормозная колодка попросту отсутствует! Этот момент женщина также сняла на видео. Электромобиль сразу же отбуксировали в официальный сервис.

Там машину все-таки приняли на диагностику, признали наличие заводского брака, но сроки ремонта неоднократно переносили в течение трех недель. Мастера объясняли это отсутствием запчастей. Электромобиль не починили до сих пор, покупательница назвала сервис Tesla худшим из тех, который она когда-либо видела.

#Tesla