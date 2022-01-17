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17.01.2022 12:59
Рубрика: Общество

"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца"

Текст: Владимир Емельяненко

Конкурс "Бессмертного полка" России "Пробуждая сердца" стартовал 17 января. Он посвящен памяти Народного артиста России, сопредседателя "Бессмертного полка" Василия Ланового, ушедшего из жизни в январе 2021 года.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Василий Семенович Лановой родился лютой зимой 16 января в бараке завода ЗИЛ в Москве, - говорит Народная артистка России, председатель жюри конкурса "Пробуждая сердца" Ирина Купченко. - Он всегда говорил: "Мне все дала страна" и "Мне повезло, меня сделали классическая литература и искусство". Идея конкурса его памяти состоит в том, чтобы побуждать людей, особенно молодых, читать не только в Сети мини-послания, обмениваться СМС и смайликами, а читать и проявлять себя через творчество - литературу и искусство.

Как объяснила Ирина Купченко, принять участие в конкурсе "Пробуждая сердца" могут люди разных возрастов - подростки от 12 лет, молодые люди до 35 лет, семьи, творческие коллективы и все желающие в возрасте 35 плюс. Тематически конкурс посвящается 9 мая - Дню Победы и 2022 году - Году культурного наследия народов России. Поэтому до 13 марта участники "Пробуждая сердца" на сайт www.polkrf.ru, создав по ссылке личный кабинет, могут прислать видеозаписи своего художественного прочтения отрывков из произведений классиков - Александра Пушкина, Льва Толстого, Александра Твардовского и стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Есть также две номинации для произведений собственного сочинения, по условиям конкурса, посвященных Василию Лановому или Году культурного наследия народов России (надо прислать текст).

Оценивать конкурсантов будут члены жюри - актриса Ирина Купченко, композитор и певец Олег Газманов, поэт-песенник Михаил Ножкин, актеры Игорь Петренко и Александр Михайлов, музыканты Михаил Гаврилов и Сергей Войтенко. Итоги конкурса и его победители будут названы 9 мая в Москве на "Большом народном концерте" в честь Дня победы и Года культурного наследия народов России, где вместе с артистами, публицистами и поэтами выступят победители и лауреаты конкурса.

Цитата "РГ"

В 2015 сопредседатель "Бессмертного полка" Василий Лановой вспоминал: "В Европе мне в лицо говорили: "Что вы в России со своей Победой носитесь? Надо жить дальше. Вот мы уже забыли". Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?" Молчат. Я им говорю: "Польша была завоевана за 28 дней. За те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. Вся Европа покорилась за три месяца. А освобождать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой - больше миллиона жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма!. Но Европа предпочла об этом забыть. Мы - не забудем!"

Общество История Умер Василий Лановой

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