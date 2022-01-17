Bloomberg посоветовал Европе поменять стратегию хранения газа

Журналист Bloomberg Джулиан Ли посоветовал европейским властям ввести новые правила хранения природного газа. Автор напомнил, что этой зимой газовые хранилища оказались недостаточно заполнены, а из-за возникшего дефицита цены пошли вверх.

"Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных или внутренних компаний, владеющих хранилищами", - цитирует Ли РИА Новости. Журналист высказал мнение, что владение газохранилищами в Европе должно быть сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы. Он призвал европейские власти принять меры для того, чтобы не допустить повторения дефицита топлива.

Напомним, ранее "Газпром" сообщил, что объем активного газа в ПХГ Европы на середину января был на 25% ниже, чем годом ранее. По данным российской компании, всего из подземных хранилищ Европы отобрано уже 62,6% газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет 46,9 млрд кубометров. Это на один миллиард кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, подчеркнули в "Газпроме".