"Газпром" не забронировал допмощности для транзита газа через Украину в феврале

Всего на торги были выставлены допмощности в объеме 9,8 млн кубометров в сутки. Ранее "Газпром" аналогичным образом не стал бронировать предложенные Украиной дополнительные мощности на январь, а ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн кубометров в сутки до конца 2024 года.

Также известно, что российский холдинг не забронировал мощности газопровода "Ямал - Европа" на февраль для транзита газа через территорию Польши. Это следует из данных аукциона GSA Platform. Всего в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89 млн кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.

Напомним, газопровод "Ямал - Европа" простаивает или работает в реверсном режиме, прогоняя газ из Германии в Польшу с конца прошлого года. Причем "Газпром" ответственно забронировал часть мощностей на январь (19 млн кубометров в сутки) для экспорта на Запад, но заявок на поставки из Европы не последовало.

При этом, по данным самого "Газпрома", объем активного газа в ПХГ Европы на середину января был на 25% ниже, чем годом ранее. Как сообщила российская компания в своем Telegram, всего из подземных хранилищ Европы отобрано уже 62,6% газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд кубометров, что на один миллиард кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, подчеркивают в "Газпроме". В украинских ПХГ, по данным холдинга, запасы снизились до 12,6 млрд кубометров. Разница с прошлогодними показателями составляет 44,2% и на 2,7 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.