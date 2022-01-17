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17.01.2022 15:07
Рубрика: Экономика

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита газа через Украину в феврале

Текст: Нина Егоршева
"Газпром" на аукционе в понедельник, 17 января, не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через территорию Украины в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерскую площадку RBP.
Фото: REUTERS/ Maxim Shemetov Фото: REUTERS/ Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/ Maxim Shemetov

Всего на торги были выставлены допмощности в объеме 9,8 млн кубометров в сутки. Ранее "Газпром" аналогичным образом не стал бронировать предложенные Украиной дополнительные мощности на январь, а ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн кубометров в сутки до конца 2024 года.

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Также известно, что российский холдинг не забронировал мощности газопровода "Ямал - Европа" на февраль для транзита газа через территорию Польши. Это следует из данных аукциона GSA Platform. Всего в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89 млн кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.

Напомним, газопровод "Ямал - Европа" простаивает или работает в реверсном режиме, прогоняя газ из Германии в Польшу с конца прошлого года. Причем "Газпром" ответственно забронировал часть мощностей на январь (19 млн кубометров в сутки) для экспорта на Запад, но заявок на поставки из Европы не последовало.

При этом, по данным самого "Газпрома", объем активного газа в ПХГ Европы на середину января был на 25% ниже, чем годом ранее. Как сообщила российская компания в своем Telegram, всего из подземных хранилищ Европы отобрано уже 62,6% газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составляет всего 46,9 млрд кубометров, что на один миллиард кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, подчеркивают в "Газпроме". В украинских ПХГ, по данным холдинга, запасы снизились до 12,6 млрд кубометров. Разница с прошлогодними показателями составляет 44,2% и на 2,7 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Компании Нефть и газ Газпром

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