Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.01.2022 12:00
Рубрика: Российский автопром

"Для настоящих мужиков": японец протестировал мотоцикл "Днепр"

Текст: Майя Бирюкова

Японский блогер протестировал советскую классику - мотоцикл "Днепр" 80-х годов выпуска. Он остался в восторге от ретробайка: "Это для настоящих мужиков, это круто!", - восхитился водитель.

Фото: YouTube
Американка купила новую Tesla Model 3 без тормозной колодки

Японец решил немного модифицировать мотоцикл. Например, поставил клаксон 1940-50-х годов.

"Как в старых фильмах", - объяснил он.

Также установил глушитель, карбюратор, немного изменил форму коляски, добавил несколько дополнительных элементов контроля. Не забыл блогер и приобрести инструкцию по эксплуатации мотоцикла, переведенную с русского языка на английский.

Водитель оценил хорошую управляемость мотоцикла, быструю реакцию тормозов, работу сцепления, вибрацию двигателя, вход в повороты:

"Это шикарно, ребята!", - восхитился он и сравнил "Днепр" с ракетой. В ролике люди на улицах с большим интересом смотрели на едущую ретро-технику.

"Я заново ощутил, что такое мотоциклы!" - резюмировал блогер после поездки.