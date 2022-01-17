"Для настоящих мужиков": японец протестировал мотоцикл "Днепр"

Японский блогер протестировал советскую классику - мотоцикл "Днепр" 80-х годов выпуска. Он остался в восторге от ретробайка: "Это для настоящих мужиков, это круто!", - восхитился водитель.

Японец решил немного модифицировать мотоцикл. Например, поставил клаксон 1940-50-х годов.

"Как в старых фильмах", - объяснил он.

Также установил глушитель, карбюратор, немного изменил форму коляски, добавил несколько дополнительных элементов контроля. Не забыл блогер и приобрести инструкцию по эксплуатации мотоцикла, переведенную с русского языка на английский.

Водитель оценил хорошую управляемость мотоцикла, быструю реакцию тормозов, работу сцепления, вибрацию двигателя, вход в повороты:

"Это шикарно, ребята!", - восхитился он и сравнил "Днепр" с ракетой. В ролике люди на улицах с большим интересом смотрели на едущую ретро-технику.

"Я заново ощутил, что такое мотоциклы!" - резюмировал блогер после поездки.