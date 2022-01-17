Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о приостановке сертификации проекта "Северный поток-2", которая в понедельник, 17 января, сообщила, что вторая нитка в настоящее время не полностью соответствует европейским правовым нормам. По словам эксперта, в этом случае Бербок не сказала ничего нового, поскольку сертификация была приостановлена еще осенью прошлого года.

В беседе с RT Пикин рассказал, что из-за вновь образованной немецкой дочерней структуры были запрошены дополнительные документы у компании-оператора газопровода. При этом эксперт отметил, что как только эти документы поступят регулятору, процесс сертификации должен возобновиться. В общей сложности это может занять от четырех до шести месяцев с учетом прохождения сначала немецкого, а затем европейского регулятора, добавил специалист.

Ранее Бербок сообщила, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается и "Северного потока - 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации был приостановлен.

Сегодня также стало известно, что "Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину в феврале. Ранее "Газпром" аналогичным образом не стал бронировать предложенные Украиной дополнительные мощности на январь, а ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн кубометров в сутки до конца 2024 года.