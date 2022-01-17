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17.01.2022 23:00
Рубрика: Экономика

ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенного страховщика

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести запрет для банков на навязывание заемщику услуг определенной страховой компании. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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В проекте постановления отмечается, что соглашение между кредитной организацией и страховщиком признается допустимым в случае, если банк согласен принимать полисы любой страховой организации, соответствующей требованиям банка. Предлагается наделить банки обязанностью создавать для страховщиков исчерпывающий перечень требований для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности последних.

В документе указано, что в такой перечень нельзя будет включить определенные требования к размеру уставного капитала страховщика, кроме минимума, установленного страховым законодательством, а также требования к размеру страховых резервов или собственных средств компании. При этом банки не смогут требовать от клиента страховать риски в одной страховой организации в течение всего срока кредитования, уточнили в ФАС.

Также предлагается дополнить соглашение между банком и заемщиком условием, согласно которому процентная ставка по кредитному договору (договору займа) не должна зависеть от наименования страховой организации, с которой заемщик или кредитная организация заключает договор страхования.

Ранее руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что сейчас банки являются основным каналом продаж страховок по жизни и здоровью. При этом они умудряются заработать несколько раз - за подключение заемщика к коллективным договорам, агентские комиссии банка за страховку (до 90% стоимости полиса). При этом некоторые банки умудряются включать стоимость полиса в "тело" кредита и начисляют сверху проценты. Отмечается, что страхование фактически стало одним из условий кредитования - при отказе от полиса банк может повысить ставку или вовсе отказать в выдаче ссуды.

Экономика Финансы Банки Экономика Страхование Правительство ФАС Реформа системы медицинского страхования

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