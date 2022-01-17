ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенного страховщика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести запрет для банков на навязывание заемщику услуг определенной страховой компании. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления отмечается, что соглашение между кредитной организацией и страховщиком признается допустимым в случае, если банк согласен принимать полисы любой страховой организации, соответствующей требованиям банка. Предлагается наделить банки обязанностью создавать для страховщиков исчерпывающий перечень требований для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности последних.

В документе указано, что в такой перечень нельзя будет включить определенные требования к размеру уставного капитала страховщика, кроме минимума, установленного страховым законодательством, а также требования к размеру страховых резервов или собственных средств компании. При этом банки не смогут требовать от клиента страховать риски в одной страховой организации в течение всего срока кредитования, уточнили в ФАС.

Также предлагается дополнить соглашение между банком и заемщиком условием, согласно которому процентная ставка по кредитному договору (договору займа) не должна зависеть от наименования страховой организации, с которой заемщик или кредитная организация заключает договор страхования.

Ранее руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что сейчас банки являются основным каналом продаж страховок по жизни и здоровью. При этом они умудряются заработать несколько раз - за подключение заемщика к коллективным договорам, агентские комиссии банка за страховку (до 90% стоимости полиса). При этом некоторые банки умудряются включать стоимость полиса в "тело" кредита и начисляют сверху проценты. Отмечается, что страхование фактически стало одним из условий кредитования - при отказе от полиса банк может повысить ставку или вовсе отказать в выдаче ссуды.