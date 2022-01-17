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Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской

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    17.01.2022, 14:02
Текст:   Кристина Верховцева

В московском театре МХТ им. Чехова сегодня состоялось прощание с актрисой Анастасией Вознесенской, скончавшейся 14 января в возрасте 78 лет.

Как сообщает издание MK.RU, траурную церемонию посетил Константин Хабенский. Актер сказал короткую речь, посвященную усопшей.

- Я, наверное, меньшего всего имею право что-либо говорить. Могу только сказать, что Московский художественный театр до последнего делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда понимала и ощущала - помощь есть, - заявил он.

На прощание с Вознесенской пришли также актеры Николай Скорик, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий.

Известно что артистку похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, вдова Андрея Мягкова скончалась от последствий коронавируса. В советское время сыграла в таких фильмах, как "Майор Вихрь", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария - дочь мента" и других. Ее супруг, Андрей Васильевич, умер в прошлом году.

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