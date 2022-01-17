Госдума может расширить применение пожизненного срока для педофилов

Пожизненный срок предлагают ввести для педофилов за преступления в отношении детей всех возрастов. Такую поправку к принятому в первом чтении законопроекту поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В первом чтении проект парламентариев от "Единой России" был принят в первом чтении в конце декабря прошлого года. В первоначальной версии проекта предполагалось, что пожизненный срок суд сможет устанавливать за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, если речь идет о рецидиве.

Согласно действующей редакции статьи 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Автором инициативы выступила первый зампред комитета Ирина Панькина (фракция "Единая Россия"). Она предложила расширить применение наказания, так как более половины потерпевших от насильственных действий педофилов приходится как раз на подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Согласно инициативе, высшую меру смогут назначить, если речь идет о:

- рецидиве (когда лицо ранее уже было судимо за подобное деяние),

- совершении преступления в отношении двух или более несовершеннолетних,

- деяние совершено в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.

Ранее Совет Госдумы принял решение включить в повестку пленарного заседания на вторник (18 января) второе чтение данного законопроекта.

Спикер ГД, комментируя проект, отмечал, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. При этом многие убеждены, что и этого недостаточно. "Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках", - заявлял Володин. По его словам, "эти выродки" должны тяжелой работой зарабатывать себе на жизнь, каждый день вспоминая и жалея о содеянном.