Госдума узаконит индексацию пенсий на 8,6% до конца января

Госдума намерена принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января. Об этих и других планах заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Ранее о такой индексации заявил президент России Владимир Путин. Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%, однако фактическая инфляция оказалась выше ожидаемой.

По словам Жукова, средний размер пенсии после такого решения в 2022 году составит 18 984 рубля.

8,6% - это выше инфляции (8,4%), уточнил он.

По словам Жукова, депутаты также рассмотрят:

- поправки, направленные на дополнительные меры государственной поддержки отцов-одиночек,

- законопроект о единой системе публичной власти, направленный на совершенствование организации местного самоуправления в России,

- внесенный Владимиром Путиным законопроект, в котором предлагается изменить критерии получения российского гражданства в упрощенном порядке. Там же регламентируются критерии лишения гражданства.

Вице-спикер добавил, что депутатам предстоит большая работа над экологической повесткой и совершенствованием законодательства социально-трудовых отношений - в сфере оплаты труда, занятости, борьбы с бедностью.