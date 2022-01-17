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17.01.2022 21:19
Рубрика: Власть

Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности

Текст: Юрий Когалов

В российских предложениях о гарантиях безопасности многое строится на принципе взаимности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью "Коммерсанту".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Если внимательно почитать наши предложения, там многое строится на принципе взаимности. Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и государств, состоящих с ней в военном союзе) и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена", - отметил дипломат. Впрочем, он признал, что абсолютной симметрии в них нет, поскольку из-за расширения НАТО и сложилась нынешняя критическая ситуация. "Военная инфраструктура была на сотни и тысячи километров приближена к российским рубежам", - напомнил замминистра.

Он также обратил внимание, что совокупный военный бюджет стран НАТО превышает один миллиард долларов. "Около 20 процентов этой суммы планируется потратить на закупки новых вооружений. Это в пять-шесть раз больше всего оборонного бюджета России", - отметил Грушко.

Кроме того, замглавы МИД отметил, что "НАТО по своей природе не может обойтись без противника, иначе теряется смысл его существования и расширения". "В начале 1990-х, когда развивался процесс демонтажа материального наследия холодной войны и началось строительство новой архитектуры безопасности, роль НАТО была сведена к нулю", - напомнил дипломат. Вернуть НАТО на политическую авансцену удалось при помощи политики открытых дверей и поиска нового противника.

При этом был исковеркан принцип неделимости безопасности. В НАТО был сделан акцент только на одной его части - на свободе выбора путей обеспечения безопасности, включая участие в военных союзах. В то же время в альянсе позабыли другие неразрывно связанные с этим положением элементы, в частности обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других и принцип, гласящий, что все без исключения обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, в равной степени распространяются на каждое государство-участника. "В реальной политике НАТО принцип неделимости безопасности работает только для членов альянса. А для всех других она делима", - указал Грушко.

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