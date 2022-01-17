Итальянский маэстро о том, почему современной публике близка музыка барокко

Оперный год в Московской филармонии открылся шедевром эпохи барокко - "Олимпиадой" Антонио Вивальди. Раритетную партитуру, никогда не звучавшую в России, представил международный состав солистов. Оркестром Musica Viva дирижировал Федерико Мария Сарделли - признанный специалист по старинной музыке, основатель ансамбля Il Modo Antiquo. "РГ" поговорила с маэстро об оперном наследии Вивальди, барочной эстетике и о современном состоянии культуры.

Почему для московского концерта была выбрана опера "Олимпиада"?

Федерико Мария Сарделли: Я дирижировал многими операми Вивальди - и в концертах, и в театре, и в записи. До 1990-х годов в оперном творчестве венецианского гения еще можно было совершать открытия - так, около двадцати лет назад я впервые исполнил его "Арсильду, королеву Понтийскую". Сегодня наши представления об эпохе расширились, Вивальди стал модным автором, и ничего принципиального нового миру уже не представить. Что же выбрать в таком случае? Конечно, те сочинения, которые при жизни композитора имели большой успех, но сегодня почти не звучат. Ведь оперы Вивальди до сих пор малоизвестны на театральных подмостках - в отличие от Генделя, чье оперное творчество уже стало классикой.

Один из безусловных вивальдиевских шедевров - опера "Олимпиада". Она была создана в 1734 году, когда Вивальди достиг пика своих творческих возможностей. В ее основе - популярное либретто великого поэта Пьетро Метастазио, которое использовалось десятками композиторов XVIII века, включая Перголези, Кальдару, Чимарозу и других. "Олимпиада" Вивальди полна изумительных по вокальной живописи арий - как интимных, передающих внутреннее состояние героев, так и бравурных, рисующих картины морской бури.

Вы выступали в России неоднократно - из опер Вивальди в Зале Чайковского под вашим управлением уже звучал "Неистовый Роланд". Какие у вас впечатления от российской публики?

Федерико Мария Сарделли: Кроме "Неистового Роланда", в Московской филармонии я делал "Альцину" и "Тезея" Генделя - в рамках абонемента "Оперные шедевры". А с Российским национальным оркестром мы исполняли Военную симфонию и Нельсон-мессу Гайдна. Российская публика очень отличается от западной - в ней намного больше энтузиазма, тепла, она аплодирует после каждого номера, а в финале концерта восторгам нет конца.

Вы - один из крупнейших специалистов по музыке Вивальди. Как родился ваш интерес к эпохе барокко?

Федерико Мария Сарделли: У меня нет музыкального образования - я абсолютный самоучка. В детстве я влюбился в барокко - с упоением слушал музыку Генделя, Вивальди, пытался записывать ее нотами. Сольфеджио, гармонию и теорию изучал самостоятельно по книгам, полифонию проходил по сочинениям Баха. Как пишется партия альта или фагота, как играть на валторне - все это я пытался понять сам по партитурам. Кроме того, я начал сочинять, а композиция - это всегда попытка осознать, как музыка действует изнутри.

В моей молодости канонов исполнения барочной музыки еще не существовало. Традицию приходилось создавать самостоятельно, обращаясь к оригинальным рукописям и трактатам. Сегодня же барочный стиль стал мейнстримом. Музыканты нередко ориентируются не на оригинальные источники, а на уже имеющиеся интерпертации. Таким образом, мы имеем дело не с аутентичным исполнительством, а "необарокко", без оглядки на исторические источники. Мало кто интересуется, каковы были вкусы людей семнадцатого и восемнадцатого веков, во что они одевались, какой была живопись и литература в то время.

У вас есть собственный ансамбль старинной музыки - Il Modo Antiquo. Как у вас возникла идея его создать?

Федерико Мария Сарделли: Я основал Il Modo Antiquo в 1984 году. Изначально мы с друзьями хотели сконцентрироваться на средневековой музыке - тогда ноты достать было тяжело, и я ездил во Флоренцию, в Пизу, чтобы искать оригинальные манускрипты. Через два года мы решили переключиться на барокко - нашим первым проектом был балет Жана-Батиста Люлли "Времена года". Постепенно мы стали выступать на крупнейших площадках и фестивалях, а меня начали приглашать дирижировать другими оркестрами, в том числе симфоническими. В мире музыки действует важное правило - если ты профессионал своего дела, то никто никогда не потребует у тебя диплом.

Вы - один из немногих композиторов, кто сочиняет музыку в чисто барочном стиле. Почему вы пошли по такому пути?

Федерико Мария Сарделли: После Первой мировой войны история музыки встала на путь разрушения традиции: творцы максимально отдалялись от публики, ища новые пути самовыражения. Я же хочу говорить с публикой на понятном ей языке. Сегодня композиторам доступны десятки стилей - от средневекового до романтического, от атонального до джазового. Мне же больше всего близка эстетика барокко. Конечно, этот стиль уже давно в прошлом, и уже никто не пользуется им в повседневной жизни - подобному тому, как никто не говорит на латыни. Но этот культурный код близок человеческому уху: если я напишу концерт в стиле Вивальди или Корелли, любой современный человек поймет эту музыку, логику движения мелодии, гармонии, ритм. Этого не скажешь о многих произведениях авангарда и поставангарда, которые пишутся в наше время.

Ваша творческая жизнь не ограничивается только музыкой: вы занимаетесь живописью, пишете книги, публикуетесь в сатирических журналах. Такое мировоззрение близко к эпохе Ренессанса. Как вы воспринимаете современный мир?

Федерико Мария Сарделли: Я очень люблю ушедшие эпохи, но живу в современном мире и счастлив этому. Если бы я родился в восемнадцатом веке, моя жизнь в социальном плане была бы несравнимо сложнее. Я рад, что у меня есть доступ к современной медицине, что я пользуюсь смартфоном, который позволяет мне выходить в интернет, слушать музыку, быть на связи с отцом.

То, что меня не устраивает сегодня, - это эстетика. Раньше культура была сосредоточена в руках элиты - это мешало проникновению искусства в широкие массы, но позволяло контролировать его качество. Сегодня мы живем в мире безобразного - все стили и сферы жизни смешались, и общий уровень сильно упал. Я иду по городу, и вижу уродливую архитектуру. Я захожу в ресторан - на фоне играет музыка низкого качества. Я гуляю по Флоренции в предрождественское время - и вижу, что на исторические памятники спроецированы уродливые, цветастые изображения. Для меня есть лучшие образцы, которым мне бы хотелось следовать, - поэтому я и обращаюсь к наследию прошлого. И это помогает мне жить лучше.

Справка "РГ"

Федерико Мария Сарделли - итальянский дирижер, флейтист, музыковед, художник и писатель. Основал ансамбль Il Modo Antiquo, выступает на ведущих фестивалях и на лучших площадках мира. Является членом научного комитета Итальянского института Антонио Вивальди, возглавляет издание каталога его сочинений. В дискографии Сарделли - более 40 записей на Deutsche Grammophon, Naïve, Sony, CPO и других; дважды номинировался на премию Грэмми (за записи концертов Вивальди и Корелли). Впервые исполнил и записал ряд опер Вивальди ("Неистового Роланда" в редакции 1714 года, "Тита Манлия", "Монтесуму" и другие).

Кстати

Полная видеозапись оперы "Олимпиада" из Зала Чайковского доступна на YouTube-канале Московской филармонии.