Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф

Российское законодательство предусматривает штрафы за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, напомнила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Так, согласно пожарным нормативам, на балконах нельзя хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.

Кроме того, нельзя захламлять балкон громоздкой мебелью, бытовой техникой, а также устанавливать кондиционеры на полу.

Юрист напомнила, что цветники на балконе могут находиться только с внутренней стороны, если снаружи не предусмотрены специальные крепления для поддонов с землей.

"Аналогичные правила распространяются и на оборудование для сушки белья, которое может располагаться лишь с внутренней стороны балкона", - подчеркнула Кудерко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в с марта 2022 года в России изменятся правила пользования жилыми помещениями, среди прочего якобы будут введены штрафы за несогласованное остекление балконов. Комментируя эти сообщения, в Минстрое заявили, что никаких нововведений не планируется - ключевое отличие нового документа от действующих правил заключается в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к собственникам-юрлицам.