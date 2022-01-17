Указ губернатора Ивановской области от 17 января 2022 года № 1-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 7.1 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты его предъявления".

1.2. В пункте 10:

1.2.1. В подпункте 10.2 слово "Оценить" заменить словами "Еженедельно на начало рабочей недели оценивать".

1.2.2. В абзацах первом, третьем подпункта 10.2 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета".

1.2.3. В абзацах четвертом, десятом подпункта 10.14 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета".

1.3. В абзаце третьем подпункта "в" подпункта 11.1 пункта 11 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты его предъявления".

1.4. В абзаце третьем пункта 14 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты его предъявления".

1.5. В абзаце третьем подпункта 16.1.1 пункта 16 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты его предъявления".

1.6. В абзацах первом, пятом подпункта 22.4 пункта 22 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета".

1.7. В абзацах третьем, десятом пункта 30 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты въезда на территорию Ивановской области".

1.8. В абзацах третьем, десятом пункта 30.1 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты въезда на территорию Ивановской области".

1.9. В абзацах первом, третьем подпункта 31.6 пункта 31 цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета".

1.10. В пункте 42:

1.10.1. В абзаце десятом цифры "01.05.2021" заменить словами "чем за 6 календарных месяцев до даты оценки коллективного иммунитета".

1.10.2. В абзаце одиннадцатом слова "вследствие кадровых изменений перестают отвечать заявленным требованиям, незамедлительно" заменить словами "перестают отвечать заявленным требованиям,".

2. Настоящий указ вступает в силу с 01.02.2022.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







