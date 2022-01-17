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17.01.2022 12:11
Рубрика: В мире

Количество неонацистов в Бразилии выросло на 270 процентов за 3 года

Текст: Юрий Нечаев

Исследование, проведенное бразильским антропологом Адрианой Диас, показывает, что в стране существует по меньшей мере 530 экстремистских ячеек, объединяющих около 10 тысяч праворадикалов. Росту количества неонацистов, по мнению Диас, способствует отсутствие в Бразилии четко сформулированных законов против разжигания ненависти.

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По словам антрополога, экстремистские ячейки в большинстве случаев не координируют свои действия между собой, но имеют одну идеологическую базу: "Праворадикалов отличает женоненавистничество, антисемитизм, в том числе отрицание Холокоста, презрительное отношение к чернокожим и ЛГБТ-сообществу".

В отчете отмечается, что основным пристанищем для радикалов остаются социальные сети. Так, журналисты бразильского медиа-ресурса Fantástico провели собственное исследование интернет-сообществ, в ходе которого выявили факты распространения в них видеороликов, восхваляющих Адольфа Гитлера, призывов к насилию, а также публикаций литературы экстремистского характера.

Диас отмечает, что основные и самые многочисленные ячейки неонацистов сосредоточены в южных штатах Бразилии, где в свое время поселилось большое количество иммигрантов из послевоенной Германии. В то же время, с тревогой отмечает антрополог, было установлено создание 5 новых ячеек в западных и юго-восточных штатах страны, на территориях, где ранее не отмечалось активности неонацистов.

В декабре 2021 года полиция Рио-де-Жанейро провела спецоперацию по поимке членов неонацистских группировок и модераторов экстремистских сообществ в социальных сетях, по результатам которой было арестовано 4 человека, а также изъято большое количество документов и пропагандистских материалов.

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