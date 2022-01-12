Госдеп США начал выдавать паспорта, где указан третий пол

Госдепартамент США начал выдавать паспорта, в которых в графе о половой принадлежности записана буква X.

В штате Вашингтон пол Икс можно записывать и в водительские права. Фото: Washington State Department of Licensing

Речь, конечно, не о людях Икс из популярной серии фильмов, а о тех, кто не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Кроме того, госдеп больше не будет требовать медицинскую справку от тех, чей гендер в заявлении на паспорт не совпадает с указанным в других документах.

Спецпредставитель ведомства по вопросам ЛГБТ-сообщества Джессика Стерн назвала перемены "историческими" и выразила мнение, что они позволят людям с нетрадиционной гендерной идентичностью "вести более достойную жизнь". Как оно будет на самом деле - пока неясно. Для американцев главным удостоверяющим личность документом на территории страны является водительское удостоверение или идентичная ему пластиковая ID-карта. Паспорт же в основном нужен американцам для зарубежных поездок.

Но насколько свободно люди с гендером X смогут перемещаться по миру - пока вопрос открытый, ведь законодательство абсолютного большинства стран предусматривает только два гендера в национальных документах, включая, например, визовые. Госдеп решил пойти навстречу американскому ЛГБТ-сообществу, но это, конечно, не означает, что все страны готовы отдать команду своим посольствам оформлять визы с гендером X. Пока третий гендер предусмотрен в паспортах только в нескольких странах, например Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Непале, Пакистане.

А как вам это?

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ:

- Начну с того, что, по оценкам ВОЗ и ООН, в мире от 0,5 до 1,5 процента людей рождаются интерсексами - людьми с половыми признаками двух полов. В пределах нормы мужского и женского или бинарной системы интерсексов выделяют в понятие "аномальный гермафродитизм", то есть отклонение от природы. Консенсус о том, что это проблема медико-психологическая, нарушен сначала развитием правозащитного ЛГБТ-движения. Потом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека пришло к выводу о том, что поведение интерсексов "не соответствует типичному определению мужского или женского тела". И в ряде стран ЕС и США интерсексы рассматриваются как вариант биологической нормы. Как итог - закрепляется представление о "третьем поле", что есть подмена понятий - проблему медико-психологическую под давлением правозащитного движения предлагается решать законодательными методами. Миру навязывают неоднозначную метаморфозу: руководствуясь якобы свободой выбора, интерсексы все чаще делают такой выбор сами, без научных рекомендаций врачей, психологов или психиатров. Так под маркой заботы о выработке языка инклюзии начинается и растет парад отклонения от норм. Например, в ряде детских садов Норвегии и Швеции советуют говорить "родитель N 1" и "родитель N 2". Но если нас начнут обижать слова "мать" и "отец", люди просто перестанут появляться на свет. Кажется, это уже начали понимать в странах, где раньше, чем в США, приняли на законодательном уровне классификацию "третий пол". В Австралии, Австрии и Германии заговорили о том, что их законы "продуманы недостаточно, чтобы защитить как людей с небинарными идентичностями, так и обычных людей". Норма сегодня не меньше нуждается в защите, чем аномалия.