Косачев назвал условие для продолжения консультаций с США

Реакция Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности позволит сделать выводы, есть ли смысл продолжать консультации. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24"
Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
По мнению сенатора, месяц, который прошел с момента, когда Россия представила предложения по гарантиям безопасности, - достаточный срок, чтобы выработать ответную реакцию.
"За подготовкой ответа США я слежу внимательно, есть все основания полагать, что он появится на этой неделе", - подчеркнул Косачев.
Политик добавил, что по этой реакции будет понятно, по каким вопросам можно будет продвигаться вперед в диалоге, а какие темы США игнорируются.
Как ранее в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется получить письменные ответы от США и НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности в ближайшие дни, а затем провести контакты на эту тему.