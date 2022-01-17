Косачев назвал условие для продолжения консультаций с США

По мнению сенатора, месяц, который прошел с момента, когда Россия представила предложения по гарантиям безопасности, - достаточный срок, чтобы выработать ответную реакцию.

"За подготовкой ответа США я слежу внимательно, есть все основания полагать, что он появится на этой неделе", - подчеркнул Косачев.

Политик добавил, что по этой реакции будет понятно, по каким вопросам можно будет продвигаться вперед в диалоге, а какие темы США игнорируются.

Как ранее в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется получить письменные ответы от США и НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности в ближайшие дни, а затем провести контакты на эту тему.