Лавров: В ближайшие дни планируются контакты по ответам США и НАТО на предложения РФ

Россия ожидает письменные ответы от США и НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется их получить в ближайшие дни, а затем провести контакты на эту тему.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО​​​. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - отметил Лавров.

"В концентрированном виде наши вопросы сводятся к тому, как конкретно Запад собирается выполнять свои обязательства, закрепленные в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году", - напомнил глава МИД РФ. Как подчеркнул Лавров, в этих документах записано, что государства ОБСЕ не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью поддержания мира и стабильности в этом регионе.

Министр также отметил, что Россия готова в одиночку противостоять Западу в случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом. Однако, как обратил внимание Лавров, Москва не выстраивает политику по принципу "что будет, если". "Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями", - заявил глава МИД.

Напомним, в конце 2021 года Россия обнародовала проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. На прошлой неделе эта тема обсуждалась на российско-американских консультациях в Женеве, на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также на площадке ОБСЕ. Теперь Москва ожидает письменного ответа на каждый пункт предложений, от этого будет зависеть дальнейший ход переговоров.