Крещенский сочельник: как провести день накануне Крещения правильно

18 января православные отмечают Крещенский сочельник. В 2022 году и сам праздник Крещения Господня, и день накануне - Крещенский сочельник, будут несколько отличаться от привычных нам Крещенских торжеств. Коррективы тут вносит высококонтагиозный "омикрон"-штамм коронавируса и прогнозируемый медиками новый всплеск пандемии. В связи с этим священники заранее просят верующих особенно внимательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности и во время праздничных богослужений, и во время освящения крещенской воды, и во время традиционных крещенских омовений. О воде - святой и той, что в крещенских купелях, чуть позже. Сначала о самом Крещенском сочельнике.

17 января закончились Святки - Святые дни после праздника Рождества Христова, 19 января на православном календаре праздник Крещения Господня, длящийся вплоть до 27 января, и соединяет эти два периода Крещенский сочельник. Крещенский сочельник - название народное, в Церкви принято говорить "Навечерие Богоявления". Слово "навечерие" обозначает день, предшествующий празднику, а сам праздник Крещения Господня имеет еще одно, главное, название - Святое Богоявление. Потому что во время Крещения Иисуса на реке Иордан человечеству были впервые явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Именно этому событию посвящен праздник Крещения. Подчеркну еще раз: праздник Крещения Господня длится восемь дней, то есть с 19 января до 27 января в храмах звучат молитвословия, посвященные именно Крещению Иисуса Христа. И только 27 января проходит "отдание праздника Крещения, или Богоявления" - в последний раз в этом году торжественно исполняются молитвословия самого праздника. А это значит, что прийти на праздничные богослужения можно в любой из этих дней. И набрать святую воду соответственно. Кроме того, во многих храмах "для равномерного распределения прихожан" в день Крещенского сочельника и в сам праздник Крещения Господня будет проходить как ранняя Божественная литургия, так и поздняя. И, конечно, можно посмотреть трансляцию богослужений этих дней в интернете.

Крещенский сочельник - день строго поста. Как и в случае с Рождественским сочельником, в Крещенский сочельник не принято "вкушать пищу до "первой звезды", и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Так как во время богослужения "первую звезду" символизирует выносимая после Божественной литургии большая свеча, то в реальной практике пост Крещенского сочельника должен был бы заканчиваться после утренней литургии. Но в силу того, что в день Крещенского сочельника после Божественной литургии совершается великое освящение воды, на котором также присутствуют верующие, пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия. Понятно, что для болеющих делаются послабления.

Воде в дни Крещенского сочельника и в сам день праздника Богоявления отводится особое место. Вода, как богосозданная и богоблагословенная стихия, играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления, именно в эти два дня - 18 и 19 января - совершается великое водосвятие, великое освящение воды.

Особые свойства крещенской, или богоявленской, воды отмечал еще в VI в. святитель Иоанн Златоуст: "В этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год. Cущество этой воды не портится от продолжительности времени, но целый год, а часто два или три года она остается неповрежденною и свежею и, после столь долгого времени, не уступает водам, только что взятым из источников". Наш святой, преподобный Серафим Вырицкий, на долю которого выпала жизнь в крайне сложный и трагичный период нашей Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром прозрения, сам много болевший, всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и всю пищу, считая это сильнейшим лекарством.

А вот совет не только священнослужителя и богослова, но и гениального хирурга, основоположника метода региональной анестезии, автора всемирно известного учебника "Очерки гнойной хирургии", врача, спасшего десятки тысяч больных. "Пейте святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине", - учил святитель Лука Войно-Ясенецкий.

При водосвятии священник читает молитву, в которой просит Господа прийти "и наитием Святаго Духа освятить воду сию, дать ей благодать избавления, дар освящения, грехов разрешения, недугов исцеление, сотворить ее источником нетления, сделать для демонов губительной, для чар врагов рода человеческого неприступной и ангельской крепости исполненной". Всем "почерпающиим и причащающимся" крещенской водой, будет она "ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну..." Потому что сегодня Сам Господь освятил "воду сию Духом Своим Святым". И заканчивается молитва при великом освящении воды прошением: "Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение".

К воде, освященной в Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня издавна относились крайне трепетно: в доме верующих всегда хранилась крещенская вода - на случай болезней, искушений, нападок нечистой силы. И все-таки, благоговея перед святой водой, надо понимать, что святость крещенской воды не больше святости Таинств Церкви и, естественно, Самого Спасителя. Когда мы готовы часами простаивать в очереди за святой водой, но при этом "забываем" про Божественную литургию, про Таинство Исповеди и Таинство Причащения, мы уподобляемся язычникам, наша живая вера превращается в магизм, шаманство. Надо помнить и о том, что крещенской воды хватит на всех: великое освящение совершается и накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый день праздника после литургии. Во многих храмах можно будет набрать крещенскую святую воду вплоть до 27 января.

Что касается народной традиции окунаться на Крещение в ледяную прорубь, получившей в наши дни непонятно широкое распространение, то она имеет языческие корни и далека от церковного понимания праздника Богоявления. Вот что по этому поводу сказано в авторитетном дореволюционном справочнике церковной жизни под названием "Настольная книга для священно-церковно-служителей" С. В. Булгакова, 1913 год: "…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем".

Слова, написанные более века назад знатоком церковной жизни, в 2022-м году как никогда актуальны. И пусть крещенские морозы большую часть регионов России в этом году обошли стороной, зато вирус не дремлет. Поэтому духовенство настоятельно напоминает: крещенские купания всего лишь народный обычай, и в 2022 году, в преддверии новой волны пандемии, "стоит избегать массового скопления людей, заботясь о здоровье своем и своих близких".