Мать Гарри Поттера могут сделать транс-персоной в новом сериале

В Америке планируют снять сериал по "Гарри Поттеру". Новая экранизация серии книг может быть гораздо более расово разнообразной, чем предполагалось автором первоисточника. Издание Daily Mail указывает, что для Джоан Роулинг это может стать настоящим вызовом, ведь она подверглась нападкам за свои высказывания на эту тему и не участвовала в съемках фильма к 20-летию выхода фильма по "Философскому камню". В новогоднем эпизоде были использованы ее старые интервью.

Согласно данным требований кастинга, которые есть в распоряжении редакции, на роль Джеймса Поттера будут искать только актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского жителя". Для роли Лили Поттер рассматривают "гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину", Питера Петтигрю будет играть "гендерно-неконформный, небинарный, транс-мужчина".

Сириус Блэк станет "не белым", для Римуса Люпина нет уточнений, пишет таблоид.

Создатель проекта - видеопродюсер TikTok Меган Макелли. Издание отмечает, что Роулинг может не согласиться дать ей права на использование персонажей.