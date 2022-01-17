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17 января 2022 г.

Постановление правительства Мурманской области от 14 января 2022 года № 15-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2021 № 992-ПП) следующие изменения:

1. В абзаце третьем пункта 18 постановления слова "2021 год" заменить словами "соответствующий год".

2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением, в абзаце восьмом подпункта 5 пункта 3.1, абзаце первом подпункта 42 пункта 3.3 слова "2021 год" заменить словами "соответствующий год".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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