Найден способ борьбы со злостными нарушителями Правил

Еще один возможный способ борьбы с лихачами на дорогах обсуждается среди экспертного сообщества, в стенах Госдумы, а также в Госавтоинспекции. В качестве меры воздействия обсуждается возможность применения временного запрета эксплуатации автомобиля, если на нем совершено большое количество нарушений Правил дорожного движения.

Машиной запретят пользоваться без блокираторов. А если она выедет - отправят на штрафстоянку. Фото: РИА Новости

Наше законодательство предусматривает массу способов воздействия на водителей с тем, чтобы заставить их соблюдать правила. Это штрафы, лишение прав за серьезные и опасные нарушения. За некоторые повторные нарушения недавно появилась уголовная ответственность. И в отношении абсолютного большинства водителей - более 80 процентов - эти меры работают. На дорогах попадались маргиналы, которые избегали ответственности, передвигаясь на машинах, зарегистрированных на умерших или на детей.

С первыми научились бороться: ГИБДД получает информацию о смерти собственников автомобилей и прекращает их регистрацию. Номера объявляются в розыск, и машины быстро находятся.

Со вторыми также справились: теперь зарегистрировать машину на ребенка нельзя.

Некоторые злостные нарушители просто не оплачивали штрафы. Их теперь с помощью камер вычисляют на дороге, вылавливают и передают судебным приставам. Но как быть с теми, кто штрафы оплачивает, но совершает огромное количество нарушений? На них не подействуют и принятые поправки в Уголовный кодекс, поскольку большинство нарушений у нас выявляется с помощью камер. А выявленные таким образом нарушения - исключения из новой уголовной статьи. Поэтому, оплачивая штрафы, можно нарушать столько раз, сколько позволяет бюджет водителя.

Были попытки вернуть балльную систему. Когда за каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Набрал определенное количество - лишение прав. Эта система работает в большинстве европейских стран. Но у нас считается двойным наказанием.

Была попытка ввести конфискацию автомобиля хотя бы за неоднократное управление в нетрезвом виде. Но инициатива также была воспринята в штыки, поскольку машина может не принадлежать нетрезвому водителю, быть одной на семью.

В то же время, если убрать автомобиль у такого нарушителя, то он чисто физически не сможет снова нарушить и уж тем более попасть в ДТП. Поэтому и обсуждается вот такая мера: временный запрет эксплуатации транспортного средства.

Пока только обсуждается. Никаких законопроектов на эту тему еще не разработано. Все - на уровне дискуссии. Хотя в начале декабря депутат Госдумы Адальби Шхагошев анонсировал разработку такого законопроекта. Он сообщил РИА Новости, что в законопроекте будет предусмотрен домашний арест для авто на три месяца, если сумма штрафов за месяц превысит 150 тысяч рублей. Но это он, вероятно, сказал для примера. Возможно, за 100 штрафов за год, ведь большинство водителей получают не более 10 штрафов за такой период. Срок запрета эксплуатации тоже никем не определен.

Количество нарушений правил всегда перерастает в качество и заканчивается аварией. Фото: Агентство "Москва"

Это как период охлаждения: нашалил - отдохни. Машина постоит в гараже или во дворе. Но если она в этот период появится на дорогах, то ее несложно будет отследить, и тогда ее задержат и отправят на штрафстоянку. И за хранение ее там придется платить.

Такой подход решает большинство вопросов, которые возникали при конфискации автомобиля. Ведь машина не отбирается у автовладельца. Ничьи права собственности не нарушаются. И действительно, такой способ вполне может заставить не нарушать лишний раз правила. А если автомобиль один на семью, так все члены семьи будут следить за соблюдением правил.

Предлагается установить домашний арест для автомобиля на три месяца, если сумма штрафов за месяц превысит 150 тысяч рублей

Конечно, автомобиль у злостного нарушителя может быть не один. Но раз он на одном набрал огромное количество штрафов, значит, лишится на время возможности ездить на любимой машине. Пусть набирает их на другой машине. К тому же, как показывает практика, большинство таких лихачей пользуются одним автомобилем. Повторные нарушения, в том числе управление в нетрезвом виде, фиксируются при управлении одной и той же машиной.

Как вам это?

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов":

- Идея хорошая, набрал 100 штрафов - отдохни две недели. Мало кто может менять машины сначала одну, потом другую только из-за того, что на одной накопилось много штрафов. Сейчас в обществе идет дискуссия: на богатых штрафы не действуют. Они их платят и не замечают. Поэтому звучат дикие предложения: давайте поднимем штрафы. То есть ударим по кошельку бедных. С точки зрения логики это бред. Запрет эксплуатации уравняет и бедных, и богатых. Набрал много штрафов - остынь, походи пешком. Это заставит всех водителей быть аккуратнее на дороге. Но при условии, что запрет будет накладываться действительно после большого количества штрафов, а не после пяти - десяти. Это должно касаться злостных системных нарушителей. И обязательно надо правильно уведомлять людей о возможности наложения такого запрета.

Игорь Моржаретто, автообозреватель радио "Вести FM":

- Идея мне не нравится, автомобиль может принадлежать какому-то кругу лиц. Один автомобиль на семью. А как быть с автомобилями каршеринга? На них постоянно меняются водители, и штрафов автомобили собирают много. Давайте колоколу вырвем язык, выпорем его плетьми и отправим в Тобольск. Необходимо усилить контроль за теми людьми, которые лишены прав. Ну и у нас не принято сообщать о том, что пьяный сосед сел за руль. Пора понять, что это не стукачество, а гражданский контроль. Тогда не надо будет наказывать автомобиль.

Сергей Радько, адвокат:

- Как можно запретить использовать автомобиль, если наказание должно налагаться на его водителя или владельца. Муж нарушил тысячу раз - жена не может поехать? Машина будет месяц стоять под окнами без движения? А у нас и во дворах стоять негде. Можно лишить нарушителя прав, можно запретить ему пользоваться автомобилем, но запретить выезжать автомобилю на улицу нельзя. Автомобиль не субъект права.