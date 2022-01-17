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17.01.2022 11:31
Рубрика: Страхование

Инвалиды смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Граждане с ограничениями по здоровью и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о новом порядке. Им возмещают половину стоимости страхового полиса.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. "Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - заявил глава кабмина.

Мишустин заверил, что правительство будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам государственной поддержки, активно внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться помощью и услугами в удобном и необременительном формате, без сбора дополнительных справок.