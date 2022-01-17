Граждане с ограничениями по здоровью и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о новом порядке. Им возмещают половину стоимости страхового полиса.

Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. "Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - заявил глава кабмина.

Мишустин заверил, что правительство будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам государственной поддержки, активно внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться помощью и услугами в удобном и необременительном формате, без сбора дополнительных справок.