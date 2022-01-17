Появились подробности нападения на вдову певца Градского

Новости

Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 22:05
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 21:59
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 21:40
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 21:25
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 21:19
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:09
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
17.01.2022 20:55
Рубрика: Происшествия

Появились подробности нападения на вдову певца Градского

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Некоторые подробности дерзкого разбойного нападения на вдову Александра Градского актрису Марину Коташенко рассказали в подмосковной полиции. История больше похожа на сюжет вестерна - "нападение на почтовую карету" - или эпизод из наших "лихих 90-х".
В деле об ограблении Марины Коташенко пока еще много неясного. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС В деле об ограблении Марины Коташенко пока еще много неясного. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
В деле об ограблении Марины Коташенко пока еще много неясного. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что, со слов потерпевшей, она, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая оружием, они заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Как выяснилось, Марина Коташенко на своем "Лексусе" вместе с нападавшими приехала в особняк, расположенный в Наро-Фоминском районе, где отдала налетчикам 100 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". В прокуратуре Московской области сообщили, что поставили на контроль расследование этого уголовного дела. Оперативники ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз, опрашивают свидетелей.

Известно, что Градский хранил свои сбережения не в сейфе, а в буфете, в московской квартире в Козицком переулке. После смерти мужа вдова перевезла деньги в загородный дом. Поэтому одна из основных версий следствия - ограбление по наводке. Возможно, налетчиков навел кто-то из прислуги.

Еще одна версия - инсценировка разбоя. Многие эксперты из правоохранительных органов, спецслужб и адвокатского сообщества нашли несколько неувязок в действиях жертвы нападения.

Нападение на вдову Александра Градского напоминает сюжет вестерна или эпизод из "лихих" 90-х" - разбой на дороге средь белого дня 

Так, они считают, что Марина Коташенко, въезжая в охраняемый коттеджный поселок, могла бы поднять тревогу. Особенно смущает тот факт, что она обратилась в полицию спустя лишь шесть часов после нападения. Причем, сама подвозила, то есть возвращала налетчиков к месту нападения, откуда они уехали на своем "Мерседесе".

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников