Порошенко объявили в розыск на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД Украины.

Как говорится на сайте ведомства, Порошенко является "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". В розыск он был объявлен по инициативе Службы безопасности страны. Его поиски ведутся с 24 декабря 2021 года на основании постановления суда.

Примечательно, что в настоящее время Порошенко ожидает решения суда о мере пресечения по делу о госизмене. Прокуратура потребовала арестовать его на два месяца и определила залог в размере 35,7 миллиона долларов.

Возле здания суда находятся сотни сторонников бывшего президента, они перекрыли выезд. Как передает УНИАН, рядом со зданием суда стоит автозак. Если Порошенко арестуют, возможно, именно на нем его увезут в следственный изолятор.