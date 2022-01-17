Президент Ирана выступит в Госдуме

Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступит в Госдуме. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В четверг заседание Госдумы начнется с выступления президента Ирана", - сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе этого визита Владимир Путин и его иранский коллега, как ожидается, проведут "инвентаризацию" отношений двух стран с учетом изменений в руководстве Ирана.