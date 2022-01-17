Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов

Мужчина, сбивший женщину с ребенком недалеко от МГУ, оказался злостным нарушителем ПДД.

Как сообщает Telegram-канал столичной автоинспекции, только за 2021 год за ним числится 16 штрафов за нарушения, выявленные камерами. В частности он трижды проезжал на красный свет. Сейчас с ним работает полиция, эксперты проверят его на состояние опьянения.

Тем временем сбитую 11-летнюю девочку детально обследовали в больнице. Помимо выявленного на месте ДТП ушиба у нее оказались серьезные травмы: в том числе разрыв печени и множество переломов.

Ранее сообщалось, что на Университетском проспекте в Москве водитель Subaru сбил женщину с дочерью. У взрослой пострадавшей врачи подозревают перелом позвоночника.