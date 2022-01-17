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Рубрика: Происшествия

В московском метро пассажир с пистолетом устроил драку

Текст: Сергей Бабкин

Мужчина с пистолетом устроил драку в московской подземке, сообщает официальный сайт УВД на метрополитене.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

На станции "Чеховская" между двумя пассажирами произошла ссора. Один из них избил 37-летнего оппонента пневматическим пистолетом. Затем хулиган сбежал, выронив свое оружие.

Пострадавшего с травмами головы и тела госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает.

Нападавший был задержан на востоке столицы менее чем через сутки после нападения. Им оказался 26-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Суд заключил его под стражу на время следствия.

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