В московском метро пассажир с пистолетом устроил драку

Мужчина с пистолетом устроил драку в московской подземке, сообщает официальный сайт УВД на метрополитене.

На станции "Чеховская" между двумя пассажирами произошла ссора. Один из них избил 37-летнего оппонента пневматическим пистолетом. Затем хулиган сбежал, выронив свое оружие.

Пострадавшего с травмами головы и тела госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает.

Нападавший был задержан на востоке столицы менее чем через сутки после нападения. Им оказался 26-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Суд заключил его под стражу на время следствия.